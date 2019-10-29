Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за разгула стихии

Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» в Голливуде отменили из-за бушующих в американском штате Калифорния лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Первый показ должен был состояться в понедельник, 28 октября, в «Китайском театре TCL», где традиционно проходят премьеры многих голливудских фильмов. Киностудия Paramount Pictures заявила, что еда, приготовленная для приема по случаю выхода фильма, будет направлена в помощь пострадавших от разгула стихии.

Режиссером боевика выступил Тим Миллер, продюсером — автор оригинальной картины Джеймс Кэмерон. Российская премьера ленты запланирована на 31 октября.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го. Картина была неоднозначно принята прессой и зрителями.

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