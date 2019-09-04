Названы самые ожидаемые фильмы осени

Стала известна десятка самых ожидаемых фильмов осени. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на данные американской компании по продаже билетов Fandango.

Лидером списка оказался сиквел хоррора «Оно» режиссера Андреса Мускетти. На втором месте разместился новый «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, а на третьем — продолжение мультфильма «Холодное сердце», которое покажут в ноябре.

В десятку наиболее ожидаемых лент вошли «Терминатор: Темные судьбы», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Малефисента: Владычица тьмы», «Прекрасный день по соседству», «Аббатство Даунтон», «Ангелы Чарли» и «К звездам».

«Терминатор: Темная судьба», «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» и «Ангелы Чарли» также были включены в рейтинг ожидаемых экшенов. Помимо этого, в перечень внесли такие фильмы, как «Форд против Феррари» и «Рэмбо: Последняя кровь».

Среди семейного кино выделили проекты «Холодное сердце 2», «Малефисента 2», «Семейка Аддамс», «Эверест» и «Стражи Арктики».

В январе портал Collider составил список из 19 самых ожидаемых боевиков 2019 года. В перечень картин, которые выйдут осенью, попали «Близнец» Энга Ли, «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс и «Терминатор: Перезагрузка» Тима Миллера.

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