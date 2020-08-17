Стало известно о наследстве Валентины Легкоступовой

Стало известно о наследстве российской певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Претендовать на наследство артистки могут ее мать, дети и супруг Юрий Фирсов. Друзья исполнительницы переживают, что все достанется ее мужу, который после развода с бывшей женой оставил ей все, что у него было. По этой причине в браке Легкоступовой пришлось брать на себя многие расходы, в том числе траты, связанные с организацией медового месяца.

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По информации издания, перед смертью певица продала виллу на Тенерифе стоимостью 350 тысяч евро. У нее осталась квартира в Москве, которую может получить ее супруг. Уточняется, что пара не составляла брачный договор.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. О смерти 54-летней исполнительницы, прославившейся благодаря хиту «Ягода-малина», сообщила ее дочь Анетта Бриль.

11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.