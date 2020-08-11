Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому после запоя с мужем

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 11 августа.

54-летняя певица с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. 7 августа дети Легкоступовой приехали в ее квартиру в Москве и обнаружили ее в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными синяками, происхождение которых она не смогла объяснить. Ее супруг тоже был пьян. Обоих поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал.

Вечером 7 августа состояние Легкоступовой ухудшилось, она пожаловалась на головные боли, после чего впала в кому. Ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. После операции Легкоступова не очнулась, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Первым информацию о госпитализации Легкоступовой опубликовал Telegram-канал Mash.