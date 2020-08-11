Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру

Российская и советская актриса театра и кино Эвелина Бледанс, заявившая ранее о способности прожить на тысячу рублей в день, купила квартиру в Москве. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Бледанс призналась, что это ее первая квартира. Она добавила, что приобрести недвижимость в столице решила после путешествия по Крыму.

«Никто не знает, что это моя первая квартира. Не буду говорить почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из избы», — таинственно отметила артистка.

Фразой про тысячу рублей в день Бледанс поддержала телеведущую Ляйсан Утяшеву, которая объявила о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Актриса объяснила, что ее, как Утяшеву, любит народ, и поэтому их везде покормят, приютят и оденут. В это же время продюсер Иосиф Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей.