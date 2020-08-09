Эвелина Бледанс рассказала о жизни на тысячу рублей в месяц

Российская и советская актриса театра и кино Эвелина Бледанс заявила, что сможет прожить на тысячу рублей в месяц. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

Таким образом Бледанс выразила поддержку Ляйсан Утяшевой, которая объявила о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По словам актрисы, таких людей, как она и Утяшева, любит народ, и поэтому их везде покормят, приютят и оденут.

Артистка сделала вывод, что в целом 50 тысяч рублей достаточно для комфортной жизни, однако семье с большим количеством детей уже будет непросто прожить на такие деньги.

Ранее Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. «Лично я на 50 тысяч [рублей] спокойно проживу», — отметила ведущая. Утяшева в шутку заметила, что эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.

Позднее продюсер Иосиф Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей. «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал он, добавив, что тратит не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц.