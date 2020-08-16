Друг погибшей певицы Легкоступовой обвинил в ее неудачах Пугачеву

Друг погибшей российской певицы Валентины Легкоступовой, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян обвинил в ее карьерных неудачах Аллу Пугачеву. По словам Манукяна, карьера Легкоступовой прервалась из-за интриг Примадонны, пишет «Собеседник».

«Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но, не называя фамилии, мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой», — заявил Манукян.

По словам друга певицы, она сильно переживала из-за отмены концертов. Однако считала, что аналогичные признания от других артистов ничего не изменят, поэтому придерживалась позиции тех, кто предпочитал не выносить сор из избы.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ей было 54 года. О причинах смерти не сообщается. По одной из версий, артистку обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами и поместили в наркологическую клинику, где она впала в кому и скончалась. В гибели Легкоступовой подозревают ее мужа.