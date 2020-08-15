Мужа Легкоступовой назвали самым порядочным из всех мужчин певицы

Юрий Фирсов, муж певицы Валентины Легкоступовой, неожиданно отреагировал на смерть жены. Об этом изданию «Собеседник» рассказал друг артистки, концертный администратор Александр Герасимов.

По его словам, когда Фирсов впервые услышал о смерти своей жены, он тут же потерял сознание, а после того, как пришел в сознание, воскликнул: «Валя, не уходи». Герасимов также рассказал, что муж покойной был самым порядочным из всех мужчин певицы. Он призвал прекратить травлю Фирсова, так как тот сделал все возможное для Легкоступовой.

Ранее певица Ольга Зарубина, подруга Легкоступовой, поразмышляла о причастности к ее смерти мужа артистки, яхтсмена Юрия Фирсова. По словам певицы, она не верит, что ее подруга получила гематомы в результате падения. Она добавила, что внешний вид мужа Легкоступовой ей не нравился.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ей было 54 года. О причинах смерти не сообщается.

С 23 июля певица не выходила на связь с дочерью и сыном. Позже артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, тоже в состоянии опьянения. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, а затем певица впала в кому. Позднее появилась информация о том, что Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.

Еще до смерти Легкоступовой ее мужа заподозрили в желании избавиться от певицы. Сын артистки Матвей заявил, что отчим претендует на квартиру матери. По его словам, ранее Фирсов часто ссорился и угрожал родным исполнительницы. Также сообщалось о задержании яхтсмена.