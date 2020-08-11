Полиция задержала сбежавшего мужа впавшей в кому российской певицы

В Москве полиция задержала Юрия Фирсова — мужа российской певицы Валентины Легкоступовой, впавшей в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину в настоящее время везут на допрос, чтобы выяснить обстоятельства получения его супругой тяжелых травм. Пока у полиции две версии произошедшего: побои певице нанес Фирсов либо она сама неудачно упала.

Ранее 11 августа сообщалось, что 54-летняя певица с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. 7 августа дети приехали в ее квартиру в Москве и обнаружили ее в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными синяками, происхождение которых она не смогла объяснить. Ее супруг тоже был пьян. Обоих поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал.

Вечером 7 августа состояние Легкоступовой ухудшилось, она пожаловалась на головные боли, после чего впала в кому. Ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. После операции Легкоступова не очнулась, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

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