Подруга Легкоступовой поразмышляла о причастности мужа певицы к ее смерти

Певица Ольга Зарубина, подруга своей коллеги Валентины Легкоступовой, поразмышляла о причастности к ее смерти мужа артистки, яхтсмена Юрия Фирсова. Ее слова передает «Пятый канал».

«Неужели это козел ее, муж этот?» — предположила Зарубина. По словам певицы, она не верит, что ее подруга получила гематомы в результате падения. Она добавила, что внешний вид мужа Легкоступовой ей не нравился. «Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски» — заключила Зарубина.

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Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ей было 54 года. О причинах смерти не сообщается.

С 23 июля певица не выходила на связь с дочерью и сыном. Позже артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, тоже в состоянии опьянения. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, а затем певица впала в кому. Позднее появилась информация о том, что Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.

Еще до смерти Легкоступовой ее мужа заподозрили в желании избавиться от певицы. Сын артистки Матвей заявил, что отчим претендует на квартиру матери. По его словам, ранее Фирсов часто ссорился и угрожал родным исполнительницы. Также сообщалось о задержании яхтсмена.