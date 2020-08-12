Впавшую в кому исполнительницу хита «Ягода-малина» подключили к аппарату ИВЛ

Впавшую в кому певицу Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что состояние исполнительницы хита «Ягода-малина» оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время она находится в реанимации.

Ранее стало известно, что Легкоступова с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, таким же пьяным. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица якобы впала в кому.

Позднее появилась информация о том, что Фирсова задержали. Яхтсмена повезли на допрос, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Он заявил, что Легкоступова выпила слишком много алкоголя, после чего упала, получив травму головы и синяки по всему телу.

Сын артистки Матвей предположил, что отчим хочется избавиться от исполнительницы, чтобы получить ее квартиру. По его словам, ранее Фирсов часто ссорился и угрожал родным Легкоступовой.