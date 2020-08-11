Задержанный муж исполнительницы хита «Ягода-малина» объяснил травмы жены

Юрий Фирсов, муж исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, впавшей в кому, объяснил травмы супруги падением. Его слова передает Telegram-канал Mash во вторник, 11 июля.

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Фирсов заявил, что 54-летняя Легкоступова выпила слишком много алкоголя, после чего упала, получив травму головы и синяки по всему телу. Он добавил, что они употребляли алкоголь продолжительное время, и не помнит, в какой момент супруга потеряла равновесие.

Ранее во вторник стало известно, что полиция задержала Фирсова и отвезла на допрос в связи с травмами его жены. В этот же день сообщалось, что Легкоступова находится в коме после госпитализации. Дети артистки обнаружили ее в состоянии алкогольного опьянения вместе с пьяным мужем в квартире в Москве, на ее теле нашли многочисленные синяки. Пару поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица впала в кому — ее прооперировали, удалив внутричерепную гематому. После операции она не очнулась, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.