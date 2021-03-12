Пенсионер нашел под домом потерянный дворец

Пенсионер по имени Чарльз Поул из английского города Уивелискомб, графства Сомерсет, во время строительства нашел под будущим домом старинный епископский дворец XIII века. Археологи считали здание потерянным, так как не могли найти его в течение двух веков. Об этом сообщает The Sun.

Поул планировал построить на своем участке новый дом и переехать в него, продав старую собственность. Однако во время работ в саду строители обнаружили под землей части стен и полов другого здания, а также керамику XII века. По словам владельца, он был поражен находкой и попросил бригаду остановить работы.

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О дворце сообщили в благотворительную организацию South West Heritage Trust, которая занимается сохранением наследия. Специалисты подтвердили, что остатки фундамента относятся к Средневековью — дворец был построен в XIII веке, а через пять столетий разрушен. Историки предполагали, что здание находится в другом месте, недалеко от дома пенсионера.

Специалисты пообещали провести на участке работы, а позже зачистить территорию, чтобы владелец смог продолжить работы. Археологическое расследование обойдется Поулу примерно в 15 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей). Несмотря на впечатляющую находку, пенсионер оказался недоволен, что ему пришлось отложить строительство жилья.

В декабре 2020 года пожилой британец во время работ в саду обнаружил на своем участке бомбоубежище времен Второй мировой войны. Бункер размером полтора на три метра находился на глубине трех метров. Вскоре мужчина решил сделать в помещении ремонт и превратить его в бар для семейных встреч.

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