Блогер случайно обнаружил загадочный заброшенный особняк на окраине Лондона

Житель британского графства Хэмпшир Коллин Смит случайно обнаружил на окраине Лондона загадочный старинный особняк, в котором оказалось множество газет, датированных 1954 годом. 36-летний мужчина опубликовал снятое в доме видео на своем YouTube-канале The Bearded Explorer, пишет Daily Mail.

«Я нашел его совершенно случайно: ехал как-то раз по работе, и заметил здание, заворожившее меня своей красотой», — вспомнил Смит. Он отметил, что дорога к особняку тоже оказалась заброшена. Отметив место на карте, блогер решил вернуться и как следует рассмотреть находку.

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Британец предположил, что в найденном поместье могла жить состоятельная семья. Такие выводы мужчина сделал на основе особой системы, предназначенной для звонков из хозяйской комнаты, а также особого помещения, в котором обычно раньше проживала прислуга. Кроме того, внутри дома Смит нашел посеребренные столовые приборы, рояль и печатные издания, датированные 1954 годом. Изучив банки с едой и разбросанные по дому газеты, блогер решил, что особняк пустует не меньше 30 лет. «Могу предположить, что дом, возможно, был продан некому богачу, у которого просто нет времени или средств на его ремонт», — заявил Коллин.

Он отметил, что его впечатлили высокие потолки и невероятное множество мелких деталей в интерьере. «Должно быть, на него (здание) было потрачено целое состояние. Одна из самых любопытных находок — система звонков. В каждой комнате есть звонок, связанный с кухней», — заключил Смит.

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