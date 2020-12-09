Мужчина нашел на своем участке бомбоубежище и превратил его в бар

Пожилой британец случайно нашел на своем участке бомбоубежище времен Второй мировой войны. Теперь мужчина намерен превратить его в бар, когда снимут ограничения из-за пандемии. Об этом пишет The Sun.

Школьный сторож Кханду Патель обнаружил бункер, занимаясь садоводством на лужайке рядом с домом. Вместе со своей женой Ушей он жил здесь уже 40 лет.

Мужчину всегда удивлял люк, спрятанный в траве. Пользуясь локдауном, Патель позвал друга и решил открыть его. Под люком оказался бетон. Кханду с товарищем продолжили раскопки и вскоре наткнулись на ступени, ведущие вниз. В результате британцы откопали убежище на глубине трех метров и размером полтора на три метра.

«Мы считаем, что большинство жителей улицы использовали этот бункер во время войны. Там, наверное, было тесно для 40 человек», — сказал Патель. Он добавил, что в настоящее время делает внутри ремонт, чтоб превратить убежище в бар и приглашать туда всю семью после снятия ограничений.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru