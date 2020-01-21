Американец нашел под своим домом «убийственный тоннель»

Житель города Терре-Хот (штат Индиана, США) случайно нашел под своим домом вход в секретный тоннель, который назвал «убийственным» (murder tunnel). Об этом сообщает газета The Sun.

Чейз Кресги пошел проверить водонагревательный котел в подвале и заметил, что часть стены заколочена. «Мы начали ее осматривать и, приложив усилия, в итоге смогли ее вскрыть», — рассказал мужчина. На полу валялся старый мусор. В одном из ответвлений на стенах висели пустые полки.

В настоящее время сложно определить, для чего именно использовался тоннель. По версии The Sun, там могли вести свою подпольную деятельность наркоторговцы или работорговцы. По другим данным, дом был построен 87 лет назад и принадлежал богатому доктору, участнику Первой мировой войны. Также многое говорит о том, что тоннель использовался для хранения угля и других вещей прошлого владельца.

Нынешний хозяин уже оправился от шока и теперь испытывает восторг по поводу секретного коридора: «Честно говоря, поначалу меня это очень пугало, но теперь я думаю, что это действительно классная часть дома».

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