Ребенок случайно нашел огромный зуб доисторического животного

В американском штате Огайо мальчик случайно обнаружил зуб огромного доисторического животного. Об этом сообщает новостной портал Cleveland19.

В июле 12-летний Джексон Хепнер (Jackson Hepner) отдыхал в округе Холмс и нашел в притоке ручья ценное ископаемое. Семья направила находку в археологический музей города Колумбус на изучение. По мнению специалистов, огромный зуб, которому несколько тысяч лет, принадлежал шерстистому мамонту или мастодонту.

«Надеюсь, я как можно скорее получу этот зуб назад, — написал Хепнер в письме экспертам. — Мне хочется показать его друзьям». Американец сопроводил записку нарисованной от руки схемой, где находились останки животного.

Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Первые особи появились в Африке около 35 миллионов лет назад. Мастодонты вымерли около 10 тысяч лет назад.

Шерстистый мамонт — вымерший вид из семейства слоновых. Этот вид мамонтов появился от 300 до 200 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Европу и Северную Америку. Основная популяция шерстистого мамонта вымерла примерно за 10 тысяч лет до нашей эры.

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