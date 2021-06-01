Российские власти увеличат на сотни миллиардов поддержку электрокаров

Российские власти могут включить в концепцию развития электротранспорта производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним. Всего объем финансирования программы до 2030 года может увеличиться с 418 до 777 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

В проекте распоряжения правительства об утверждении Концепции электротранспорта также расширены планы по поддержке спроса в части электромобилей и машин на водородных топливных элементах (ВТЭ).

К 2030 году в России должны появиться 1200 водородных заправок, создание которых обойдется в 126 миллиардов рублей. Также построят завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей. Часть денег направят из федерального бюджета, остальное — внебюджетные средства. Принятие документа об увеличении на сотни миллиардов рублей поддержки электрокаров и машин на ВТЭ возможно не раньше конца июня этого года, пишет издание.

Среди прочего, программа поддержки электромобилей включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч — к 2030-му. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на десять электромобилей в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Также предлагается установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта.