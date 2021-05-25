Почти половина россиян захотели пересесть на электромобили

Почти половина россиян (45 процентов) хотят купить электромобили, считая их более экологичными и безопасными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка».

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Около 55 процентов не рассматривают возможность приобретения электрокаров. Из тех, кто готов пересесть на электромобиль, 37 процентов назвали своим основным мотивом заботу об экологии, еще 34 процента — более высокий уровень безопасности по сравнению с обычными машинами, 17 процентов заявили о любви к инновациям и новым технологиям.

Около 16 процентов опрошенных заявили, что электромобили дешевле в обслуживании и что их двигатели надежнее бензиновых. Каждый десятый назвал причиной покупки желание следовать модным трендам.

Однако 46 процентов россиян останавливает высокая цена электромобиля, 37 процентов — слабый аккумулятор и низкая дальность хода, 29 процентов — отсутствие развитой инфраструктуры, еще 12 процентов сказали о маленьком выборе моделей. Около 31 процента опрошенных считают нужным отменить налог на электрокары.

Ранее сообщалось, что российские власти собираются заставить платить автодилеров за ввоз в страну электромобилей. Со следующего года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет действовать 15-процентная импортная пошлина.