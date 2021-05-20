За ввоз электромобилей в Россию заставят платить

Российские власти собираются заставить платить автодилеров за ввоз в Россию электромобилей, пишет «Коммерсантъ». Со следующего года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет действовать 15-процентная импортная пошлина.
С весны 2020 года в России и других странах ЕАЭС (также входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) действует нулевая ставка пошлины на ввоз электромобилей. Она была введена до конца 2021-го с целью стимулировать отечественный рынок и создание инфраструктуры — поскольку в стране на данный момент электромобили не производятся.
Теперь же члены ЕАЭС не стали высказываться за сохранение льготы и, таким образом, с начала следующего года произойдет возвращение к прежним тарифам.
В свою очередь Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в Минпромторг с просьбой продлить действие нулевой пошлины до 2024 года. В организации отмечают, что такая мера не противоречит развитию отечественных производителей и позволит создать в России необходимую инфраструктуру.
В середине мая стало известно о планах правительства потратить 418 миллиардов рублей в течение ближайших девяти лет на развитие рынка электромобилей. Помимо прочего средства пойдут на установку зарядных станций.