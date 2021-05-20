За ввоз электромобилей в Россию заставят платить

Российские власти собираются заставить платить автодилеров за ввоз в Россию электромобилей, пишет «Коммерсантъ». Со следующего года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет действовать 15-процентная импортная пошлина.

С весны 2020 года в России и других странах ЕАЭС (также входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) действует нулевая ставка пошлины на ввоз электромобилей. Она была введена до конца 2021-го с целью стимулировать отечественный рынок и создание инфраструктуры — поскольку в стране на данный момент электромобили не производятся.

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? Мейд ин Чайна Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?

Теперь же члены ЕАЭС не стали высказываться за сохранение льготы и, таким образом, с начала следующего года произойдет возвращение к прежним тарифам.

В свою очередь Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в Минпромторг с просьбой продлить действие нулевой пошлины до 2024 года. В организации отмечают, что такая мера не противоречит развитию отечественных производителей и позволит создать в России необходимую инфраструктуру.

В середине мая стало известно о планах правительства потратить 418 миллиардов рублей в течение ближайших девяти лет на развитие рынка электромобилей. Помимо прочего средства пойдут на установку зарядных станций.