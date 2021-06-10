Водородным автомобилям пообещали сложности в России

Автомобили на водороде, производством которых так заинтересовались российские власти, вряд ли приживутся на отечественном рынке. Главная сложность состоит в том, что они не смогут конкурировать с электромобилями и тем более машинами с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Петромаркет» о перспективах автомобилей на разных видах «зеленого» топлива.

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Водород стоит дороже электричества, если речь идет о «зеленом» газе — добытого путем электролиза воды. Чтобы водородный автомобиль мог проехать километр, необходимо примерно в 2,5 раза больше электроэнергии из ВИЭ чем для такого же километра, который проехал бы электромобиль, заключили эксперты.

Аналитики уверены, что водородные машины окажутся более дорогими, чем их электрические аналоги. Чтобы на рынке вообще появились более экологичные автомобили, уверены аналитики, нужно уже в течение ближайших пяти лет устанавливать ограничения на выбросы для новых машин.

В переходе на водород видят большие перспективы для России. Страна может сохранить за собой статус великой энергодержавы за счет экспорта этого газа. Такое условие назвал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. «Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — уверен он. По словам Чубайса, сейчас газотранспортная система может использовать до 10 процентов пропускных мощностей для транспорта водорода.