Поезда в Германии полностью переведут на энергию от ветра и солнца

Немецкие поезда планируют полностью перевести на возобновляемые источники энергии. Вредные выбросы от железнодорожной системы транспорта Германии сведут к минимуму к 2038 году, пишет издание Deutsche Welle (DW).

Основной национальный железнодорожный оператор Германии — концерн Deutsche Bahn (DB) — намерен в ближайшие 17 лет переключить все курсирующие по стране локомотивы на электроэнергию из возобновляемых источников, в том числе от солнца, ветра, биомассы и воды. DB уже заключила контракты на поставку электричества от солнечной электростанции от компании Enerparc в земле Мекленбург на ближайшие 30 лет. В 2021 году траты на «чистую» энергетику составят свыше 60 процентов расходов концерна.

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Совокупный годовой расход энергии поездами концерна составляет 10 тераватт-часов, что примерно равно энергопотреблению всего Гамбурга, второго по величине города в Германии.

Несколько лет назад немецкие экспрессы ICE и поезда IC/EC уже перевели на экологичное электричество, локомотивы на чистом топливе помечены зелеными полосами вместо традиционных красных.

Экологизация железной дороги в Германии подкрепляется внедрением поездов, которые ходят на «чистой» энергии водорода. Экспрессы Coradia iLint французской компании Alstom курсируют по немецким землям с 2016 года, суммарная протяженность перевозок по Европе к 2021 году составила 110 тысяч миль (177 тысяч километров). Пока водородные двигатели присутствуют только во вновь выпущенных локомотивах, но производители намерены заняться подобной модернизацией старого подвижного состава.