«Зеленая» экономика установила рекорд

«Зеленая» экономика в 2020 году установила новый рекорд, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА), данные которого приводит CNBC. Производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло наибольшими темпами за два последних десятилетия.

Объемы электроэнергии, произведенной альтернативными путями — посредством солнечной и ветрогенерации, — в 2020 году выросли на 45 процентов, до 280 гигаватт.

Эксперты МЭА считают, что основными причинами роста стала политика многих стран, стремящихся перейти на «зеленую» энергетику и достичь углеродной нейтральности, рост популярности электромобилей, а также сбои с поставками сырья для классических источников электроэнергии — угля и газа — из-за пандемии коронавируса.

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МЭА прогнозирует дальнейший рост производства экологически чистой электроэнергии, который в ближайшей перспективе будет наблюдаться ежегодно. Основное внимание будет уделяться развитию солнечной энергетики, поскольку она гораздо дешевле использования как угольных и газовых, так и ветряных электростанций.

Более 80 процентов новых солнечных батарей и ветряных электростанций, установленных в 2019-2020 годах, расположены в Китае, что делает эту страну мировым лидером в возобновляемой энергетике. При этом такое положение вещей несет в себе дополнительные риски, поскольку чревато зависимостью энергетической безопасности импортеров китайской электроэнергии от политики Пекина.

Кроме того, в Китае сосредоточены большие запасы минеральных ресурсов, необходимых для реализации экологически чистых технологий и конечного энергетического перехода (глобального перехода на использование возобновляемых источников энергии). Так, на Китай вместе с Конго приходится 70 и 60 процентов всей мировой добычи кобальта и редкоземельных металлов соответственно.

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