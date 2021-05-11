Ценам на электричество предсказали резкий рост

Стоимость электроэнергии для оптовых потребителей в ближайшие два года резко вырастет. К такому выводу пришел «Совет рынка» (регулятор энергорынков), обновивший прогноз до 2025 года по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что в европейской части России и на Урале рост составит почти 6 процентов. В Сибири в этом году он достигнет 15 процентов, а в следующем увеличится еще на 7 процентов. Речь идет об одноставочной цене для промышленности, граждан повышение напрямую не коснется.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Однако такой рост приведет к подорожанию продукции предприятий и снижению ее конкурентоспособности на мировом рынке. Как указали в «Сообществе потребителей энергии» (крупная промышленность), за рубежом цены на энергию для промышленности в последние годы снижаются, поэтому Россия может потерять оставшееся преимущество.

Причиной роста цен станут нерыночные надбавки из-за строительства новых ТЭС, станций с использованием возобновляемых источников энергии и АЭС. Если говорить про Сибирь, то увеличение платежей связано с новыми ТЭС, построенными по договорам поставки мощности (ДПМ), и ценами конкурентного отбора мощности (КОМ).

В Минэкономразвития предложили заморозить объем нерыночных надбавок к цене мощности на уровне текущего года. Вместе с тем в «Совете производителей энергии» (крупные генерирующие компании) указали, что и прошлом году сталкивались с многими прогнозами по падению потребления и росту цен, однако последний параметр не превысил уровень инфляции.

Ранее замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал, что текущий уровень тарифов на электроэнергию для населения ниже экономически обоснованного на 30-50 процентов.