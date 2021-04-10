Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию. Он заявил РИА Новости, что текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованных.

По его словам, в стране для отдельных групп потребителей устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рублей за киловатт-час (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованного», — сказал Колобов.

Колобов отметил, что прочие потребители оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике. Он добавил, что Москва — один из регионов, где население оплачивает электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам.

Ранее власти России задумали введение дополнительные льготы для малоимущих по оплате электроэнергии, мера может быть реализована за счет повышения тарифов для граждан с высоким доходом. В настоящее время тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством, а поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. Объем такого субсидирования уже составляет 239 миллиардов рублей в год.