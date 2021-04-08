В России задумали ввести новые льготы за счет богатых

Власти России задумали ввести дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии, мера может быть реализована за счет повышение тарифов для граждан с высоким доходом. Об этом пишет газета «Известия».

О соответствующем предложении говорится в протоколе совещания комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика».

В числе мер указывается повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения. Предложение представят президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам развития электроэнергетики.

На данный момент тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством, а поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. Объем такого субсидирования уже составляет 239 миллиардов рублей в год.

В России с 1 апреля отменили некоторые льготы, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Например, люди старше 65 лет не могут оформлять больничные на фоне режима самоизоляции. Также не действуют рекомендации ЦБ О реструктуризации кредитов для тех, у кого нашли коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии.