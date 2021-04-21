В России предложили ввести лимит на потребление электричества

В России предложили ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. С такой инициативой Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет издание «Известия».

Согласно предложенному плану, жители России будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом также будут добавлять по 50 киловатт-часов за каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент в полтора раза.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что каждому региону следует предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Он также подчеркнул, что повышать плату при превышении лимита следует разумно, например, за каждые новые 100 киловатт-часов. Так, по его мнению, расценки следует приблизить к экономически обоснованным тарифам.

Ранее эксперты раскрыли россиянам способы не переплачивать за услуги ЖКХ. Во-первых, нужно всегда отправлять показания счетчиков на воду и электроэнергию, даже если жильцы на несколько месяцев уехали на дачу или в командировку. Тогда коммунальщики не смогут выставить счет по нормативам и начислить пени. Во-вторых, стоит обзавестись автоматизированным узлом управления системы отопления.