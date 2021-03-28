Россиянам назвали способы не переплачивать за услуги ЖКХ

Эксперты раскрыли россиянам способы не переплачивать за услуги ЖКХ. Своими советами они поделились с «Российской газетой».

Во-первых, нужно всегда отправлять показания счетчиков на воду и электроэнергию, даже если жильцы на несколько месяцев уехали на дачу или в командировку. Тогда коммунальщики не смогут выставить счет по нормативам и начислить пени.

Во-вторых, стоит обзавестись автоматизированным узлом управления системы отопления.

«Около 20 процентов поступающего в наши дома тепла — это "перетопы", то есть тепло, которое нам не нужно, — заявила исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. — Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования».

Жильцы могут потратить на это средства для капремонта, получить компенсацию до 5 миллионов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ либо заключить энергосервисный контракт.

Кроме того, нужно обращать внимание на графу «Содержание и ремонт жилья» в платежке — она скрывает много разных услуг. Например, бывают случаи, когда жильцы решили заварить мусоропровод и не пользоваться им, но управляющая компания продолжает брать с них деньги по тарифу, который подразумевает обслуживание мусоропровода.

В целом, если решить проблемы с УК не получается, нужно обращаться в надзорные органы, в том числе жилищную инспекцию. Если же граждане полагают, что стоимость услуг завышена, они могут проверить это на сайте Федеральной антимонопольной службы, где есть специальный калькулятор.