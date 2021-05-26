Европа распробовала поезда на водороде

Внедрение поездов, которые используют в качестве топлива «чистую» энергию водорода доказало эффективность в рамках экологических программ. Новые локомотивы распробовали несколько стран Европы при поддержке крупнейших газовых компаний, пишет The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/hydrogen-powered-trains-have-arrived-11622025494?mod=hp_lista_pos2).

Железные дороги в нескольких европейских странах стали площадкой для «зеленой» инициативы с водородными поездами Coradia iLint французской компании Alstom с 2016 года. Новые поезда оснащены электродвигателями на водородном топливном элементе. Энергия, образующаяся при торможении транспорта, накапливается в бортовых батареях локомотива. В настоящее время Coradia iLint курсируют по всей Германии, суммарная протяженность перевозок по Европе составила 110 тысяч миль (177 тысяч километров).

Эксперты считают водород лучшей альтернативой дизельному топливу, которое до сих пор используется на половине европейских железных дорог и в США. Как отмечают представители Alstom, для расширения сети «чистого» транспорта не обязательно использовать только новые поезда, до водородных можно модернизировать и действующие дизельные локомотивы.

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Экологизация железной дороги подкрепляется миллиардными инвестициями компаний Air Liquide, Linde и Air Products на расширение производства промышленного газа.

«Поезда — хорошая нагрузка и цель для нас. Развивать инфраструктуру для поездов намного проще, так как мы знаем их расписание и частоту хода», — пояснил вице-президент Air Liquide Матье Жар.

Конкурентами Alstom являются испанская компания CAF, немецкая Siemens и швейцарская Stadler, которые разрабатывают новые модели поездов на водороде для Европы. Hitachi работает над гибридом для Японии.

Развитие экологичного транспорта поддерживается и в России. Минэкономразвития изучает (https://lenta.ru/news/2021/01/21/nolog/ ) вариант отмены или снижения транспортного налога для владельцев машин, работающих на природном газе. Эта практика уже реализована в нескольких регионах. Если инициативу получится масштабировать до федерального уровня, то «чистый» транспорт поможет значительно сократить выбросы углерода в стране.