Переход США к зеленой энергетике оказался под угрозой из-за китайских «рабов»

Амбиции администрации президента США Джо Байдена по переходу страны на зеленую энергетику оказались под угрозой из-за китайских «рабов». Как сообщает CNBC, мировая промышленность в области солнечной энергетики зависит от китайского сырья, а его могут добывать при помощи принудительного труда.

Во многом это касается поликремния, который используемый для производства фотоэлементов для солнечных батарей. До 45 процентов поставок идут из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Остальные части Китая поставляют 35 процентов. Только 20 процентов поступает от производителей из США и других стран.

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Спецпосланник президента США по климату Джон Керри не исключил, что в перспективе Вашингтон может ввести запрет на использование батарей из Китая, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

В СУАР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая — уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. В 2018 году представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека объявили, что в исправительных лагерях региона могут противозаконно содержаться до одного миллиона представителей этой народности. В марте 2020-го ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров и притеснении этнических меньшинств.

Власти Китая в свою очередь опровергают обвинения в использовании принудительного труда и называют это «сфабрикованной США ложью столетия».

Вступая в должность президента, Байден обещал выделить 2 триллиона долларов, чтобы перевести национальную энергетику на экологически чистые источники к 2035 году. В план включено развитие рынка электромобилей, а также льготы для компаний, которые занимаются производством водорода и солнечных электростанций.