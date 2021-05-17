Финляндия начала отказываться от российской нефти

Финляндия начала отказываться от закупок российской нефти на фоне перехода к «зеленой» энергетике, об этом сообщает Reuters. В первом квартале этого года импорт рухнул на 25 процентов в годовом выражении.

Показатель составил 2,1 миллиона тонн. В апреле закупки снизились до 0,4 миллиона тонн. Это на 63,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главный нефтепереработчик Финляндии Neste Oil закупал сырье в основном из России. Но в будущем компания планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители, отмечает издание.

Финляндия является крупным покупателем российской нефти. Снижение спроса может сказаться на стоимости Urals, уверены эксперты.

Ранее Финляндия заявила о готовности отказаться от импорта электроэнергии из России. В операторе магистральных сетей Fingrid пожаловались на большую изношенность трех из четырех идущих в республику линий электропередачи и нежелание российской стороны признавать проблему.