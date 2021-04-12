Страны Балтии подготовились к отказу от электроэнергии из России

В течение двух дней, 8 и 11 апреля, страны Балтии без предупреждения и объяснения причин полностью прекратили закупки электроэнергии из России, пишет «Коммерсантъ».

Такая ситуация наблюдалась впервые, ее можно рассматривать как подготовку к полному отказу от российской энергии, который намечен на 2025 год. По всей видимости, испытания совместили с тестами по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой.

Одновременно с Литвой латвийский системный оператор (AST) обнулил переток из России, утверждает источник издания. В российском операторе экспорта электроэнергии «Интер РАО», в свою очередь, указали, что поставки из Калининградской области в Литву сохранились.

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Одним из следствий тестов стало резкое повышение стоимости электроэнергии в странах Балтии (в Литве — на 8,5 процента) и снижение ее в России (1-3 процента в европейской части и на Урале).

Прибалтика является одним из главных направлений экспорта электроэнергии для «Интер РАО». В 2019 году на Литву пришлось 33 процента поставок. Таким образом, разрыв энергетического кольца БРЭЛЛ( Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) скажется на прибыльности компании. Кроме того, Калининградская область будет энергетически изолирована от остальной России.

Ранее о готовности отказаться от импорта электроэнергии из России заявила Финляндия. В операторе магистральных сетей Fingrid пожаловались на большую изношенность трех из четырех идущих в республику линий электропередачи и нежелания российской стороны признавать проблему.