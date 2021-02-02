Финляндия пожаловалась на изношенные электросети в России

Представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало заявил о готовности страны отказаться от импорта российской электроэнергии из-за технических проблем, сообщает РИА Новости.

Он пожаловался на крайнюю изношенность трех из четырех идущих в Финляндию линий электропередач и нежелание России исправлять ситуацию. По словам Юринсало, ответственные ведомства постоянно отсылают друг к другу и ничего не делают.

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«Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится? Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения», — рассказал финский энергетик. При этом он выразил надежду, что хотя бы освещение проблемы российскими СМИ позволит сдвинуть ее с мертвой точки.

На прошлой неделе Fingrid опубликовал четыре варианта долгосрочного развития финской энергетики. Три из них предусматривают полный отказ от импорта за счет развития ветряных и солнечных электростанций, в том числе два предполагают более не использовать энергомост с Россией.

Финляндия является крупнейшим импортером российской энергии, на нее приходится треть всего экспорта из России. В 2020 году страна заплатила за поставки 22 миллиарда рублей.

Отдельно в Fingrid не исключили, что строительство АЭС «Ханхикиви-1», которой занимается «Росатом», отложат на неопределенный срок или вовсе отменят.