Джо Байдена пристыдили в сети за выход на публику в кроссовках

Пользователи сети раскритиковали президента США Джо Байдена за появление на публике в повседневном наряде. Соответствующие посты появились в Twitter.

Журналист издания BBC сфотографировал главу государства и его жену Джилл в отеле в городе Карбис Бэй, куда они отправились после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Отмечается, что супружеская пара заказала напитки в баре отеля и расположилась за столом во дворе.

Президент был одет в наряд черного цвета, который состоял из брюк, лонгслива и пальто. В качестве обуви Байден выбрал белые кроссовки. Первую леди запечатлели в джинсах и бежевом длинном пальто. Ее образ дополнил разноцветный шарф.

Юзеры не оценили внешний вид главы США и пристыдили его в публикациях в социальных сетях. По их мнению, политический статус Байдена не позволяет ему выходить в свет в повседневных вещах. «Что за кошмар», «Трампа называли невежественным, но посмотрите на Байденов», «Как президент может появляться на улице в кроссовках?», «Они не имеют права носить неофициальную одежду!» — высказывались комментаторы.

Представители Байдена не дали официальных комментариев по поводу его наряда.

В марте журналисты увидели в наряде Джилл Байден одобрение жены принца Гарри Меган Маркл. Во время церемонии вручения Международной премии «Женщины за отвагу» первую леди запечатлели в платье Oscar de la Renta с принтом в виде лимонов. Маркл была замечена в похожем наряде в феврале, когда снималась в ролике, где анонсировала запуск собственного подкаста.