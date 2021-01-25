Rolex Байдена оказались дороже часов предыдущих президентов США

Журналисты раскрыли стоимость часов президента США Джо Байдена. Об этом пишет Independent.

Папарацци запечатлели политика в часах швейцарского бренда Rolex модели Datejust из нержавеющей стали с синим циферблатом. Цена люксового аксессуара составляет семь тысяч фунтов стерлингов (529 тысяч рублей).

Согласно материалу, журналисты The New York Times обратили внимание на то, что часы Байдена оказались намного дороже тех, которые носили предыдущие президенты. Так, например, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — аксессуары брендов Shinola и Jorg Gray.

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Пользователей сети возмутило замечание редакторов The New York Times. По их мнению, президент США имеет право носить часы любой ценовой категории. «Трамп спровоцировал восстание против самого правительства, которое возглавлял, но зато Байден носит часы Rolex», «Что удивительного в том, что Байден может позволить себе Rolex?», «У него была возможность заработать деньги, и он ею воспользовался, не вижу ничего постыдного», — писали читатели в Twitter.

Ранее в январе в сети оценили образы внуков президента США Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации. Так, например, 20-летняя Мейзи появилась на мероприятии в шелковом розовом платье Rodarte за 1575 долларов (119 тысяч рублей), а 21-летняя Финнеган в качестве наряда выбрала коралловое платье с пайетками Markarian за 1995 долларов (151 тысяча рублей).