В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации

Пользователи сети оценили внешний вид внуков нового президента США Джо Байдена на торжественной церемонии инаугурации. На соответствующие снимки и комментарии в Twitter в сети обратили внимание в Marie Claire.

Официальный фотограф Белого дома Дженнифер Эпштейн (Jennifer Epstein) опубликовала снимок, на которым запечатлены президент США с супругой Джилл, их совместная дочь Эшли и внуки: Наоми, Мейзи, Финнеган и Натали.

Согласно материалу, 20-летняя Мейзи появилась на мероприятии в шелковом розовом платье с изображением сердец бренда Rodarte за 1575 долларов (115 тысяч рублей). В качестве обуви она надела белые ботинки Nike.

21-летняя Финнеган, в свою очередь, пришла на инаугурацию в коралловом платье с пайетками на черных бретелях марки Markarian. Стоимость наряда составляет 1995 долларов (146 тысяч рублей). Ее образ дополнила маска в тон наряда.

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Натали Байден вышла в свет в золотистом платье Paoloma за 1750 долларов (128 тысяч рублей), которое украшено тонким ремешком, и бежевых босоножках. 26-летнюю Наоми запечатлели в фиолетовом платье длины миди с деталью в виде объемного банта.

В отличие от внуков, дочь президента США Эшли в качестве наряда выбрала не платье, а классический костюм черного цвета с белой рубашкой. Волосы женщины собраны в низкий хвост, а на губы нанесена ярко-красная помада.

Ранее журналисты раскрыли смысл нарядов одного и того же цвета на женщинах на инаугурации президента США Джо Байдена. Выяснилось, что фиолетовый цвет традиционно используется как символ двухпартийности, поскольку является переходным между республиканским красным и демократическим синим. Вдобавок исторически этот цвет обозначал благородство.