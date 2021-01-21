Раскрыт смысл нарядов одного и того же цвета на женщинах на инаугурации Байдена

Сразу несколько присутствовавших на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена женщин надели наряды фиолетовых тонов. Смысл их выбора раскрыли журналисты New York Post.

По информации издания, фиолетовый цвет традиционно используется как символ двухпартийности, поскольку является переходным между республиканским красным и демократическим синим. Кроме того, исторически этот цвет обозначал благородство, а также был выбран в 1908 году суфражистками в качестве отличительного знака наряду с белым и зеленым.

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В частности, в пальто и шарфах разных фиолетовых оттенков на церемонии 20 января появились вице-президент США Камала Харрис, бывшая первая леди страны Мишель Обама и кандидат в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон. Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен, в свою очередь, предпочла темно-фиолетовую куртку, которую дополнила маской в тон.

Ранее 21 января поклонники мультипликационного сериала «Симпсоны» указали на предсказание о фиолетовом наряде Камалы Харрис в одном из эпизодов 2000 года. В серии под названием «Барт в будущее» повзрослевшая героиня Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. Зрители заметили, что ее президентский наряд очень похож на костюм, в котором Харрис присутствовала на инаугурации Байдена. Она была одета так же, как персонаж в упомянутом эпизоде: в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем.