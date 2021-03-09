В наряде жены Байдена увидели одобрение Меган Маркл

Журналисты увидели в наряде супруги избранного президента США Джо Байдена одобрение жены принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал публикует Page Six.

Во время церемонии вручения Международной премии «Женщины за отвагу» (International Women of Courage Awards) 69-летняя первая леди появилась на публике в платье бренда Oscar de la Renta с принтом в виде лимонов на ветках стоимостью 2890 долларов (почти 214 тысяч рублей).

Согласно материалу, беременная Маркл была замечена в похожем наряде в феврале. 39-летняя герцогиня вместе с мужем снялись в ролике, в котором они анонсировали запуск собственного подкаста Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. На кадрах Маркл появилась в платье голубого цвета марки Oscar de la Renta с аналогичным принтом.

Меган Маркл и принц Гарри Кадр: видео Spotify

Пользователи Twitter также предположили, что жена Байдена таким образом поддержала Маркл. «Я предпочитаю думать, что Джилл Байден выбрала этот наряд в знак солидарности с Меган Маркл», «Первая леди надела это платье Oscar de la Renta сегодня на свое мероприятие. При этом Меган Маркл надевала подобный наряд в прошлом месяце. Я не верю в совпадения», «Да, эта женщина незаметным образом поддержала Меган. Если это и вправду так, то спасибо ей за это», — писали они.

В январе журналисты раскрыли судьбу одежды Джилл Байден после инаугурации. Известно, что жена президента появилась на церемонии в наряде марки Alexandra O'Neill: в голубом твидовом пальто и платье такого же цвета с кристаллами Swarowski. В соответствии с традицией супруга Байдена передала свой наряд в Смитсоновский музей (Smithsonian American Art Museum).