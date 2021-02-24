Внешний вид и наряд беременной Меган Маркл привлек внимание журналистов

Внешний вид жены принца Гарри Меган Маркл во время ее обращения к поклонникам привлек внимание журналистов. Обсуждение ее образа появилось на Daily Mail.

Супружеская пара записала ролик, в котором объявила о запуске собственного подкаста Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. Отмечается, что съемки проводились в доме принца Гарри и герцогини Сассекской Меган в Монтесито (Санта-Барбара, штат Калифорния).

Так, 39-летняя Маркл появилась на видео с распущенными волосами в платье длины мини голубого цвета с принтом в виде лимонов на ветках. Стоимость вещи люксового бренда Oscar de la Renta составляет 281 тысячу рублей. Образ беременной герцогини дополнили несколько золотых украшений.

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Принц Гарри, в свою очередь, запечатлен на кадрах в классических синих брюках и белой рубашке без галстука и бабочки.

Читатели издания принялись обсуждать внешность Меган Маркл в комментариях под материалом. «У американцев нет денег оплатить счета, а она, живя в нашей стране, покупает платье за четыре тысячи долларов», «Меган, у тебя ужасный парик», «Она работала всего 72 дня и теперь тратит сотни тысяч наших денег на наряды», «Она рассказывает о подкасте для бедных, сидя в доме за 14 миллионов долларов и дорогом платье, просто ужас», «Как легко Меган тратить чужие деньги», — высказывались пользователи.

Ранее в феврале расстегнутая рубашка и прическа Меган Маркл напомнили фанатам о ее прошлом. Пара приняла участие в онлайн-конференции, организованной поэтической группой Get Lit в честь Месяца черной истории (Black History Month). Поклонники вспомнили об актерском прошлом герцогини и принялись обсуждать ее внешний вид в Twitter.