Внешний вид Кейт Миддлтон в шапке с помпоном привлек внимание журналистов

Внешний вид супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон во время ее обращения к нации привлек внимание журналистов. Обсуждение ее образа появилось на Daily Mail.

Пара провела онлайн-конференцию по случаю Недели детского психологического здоровья (Children's Mental Health Week) в Великобритании. В ролике 39-летняя герцогиня Кембриджская появилась в вязаной темно-синей шапке с помпоном, а также приталенной куртке марки Barbour в тон. Стоимость последней составляет 160 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей).

В ходе трансляции Миддлтон дала советы родителям в отношении заботы о детях, и подчеркнула, что взрослым «необходимо стать лучшей версией себя» в процессе воспитания. Герцогиня также пошутила, что во время всеобщего режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса, ее вымотали домашние хлопоты, а ее дети «катались в ужасе по полу, когда она пыталась их подстричь».

Отмечается, что видео было записано в семейном доме супругов в деревне Анмер в Норфолке.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества Престиж по-русски Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире

Читатели издания обсудили внешность Кейт Миддлтон в комментариях под материалом. «Слишком дорогой наряд, чтобы надевать его во время разговоров на такие темы», «Несколько лет назад она сделала подтяжку лица и верхних век», «С каждым годом она только хорошеет!», «Самая красивая и элегантная женщина в королевской семье», — выразили они свое мнение.

В январе герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась в эфире онлайн-конференции в старой одежде. Она выбрала классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ. Известно, что в том же блейзере бренда Smythe герцогиня появлялась во время публичного выступления в Эссексе в 2018 году.