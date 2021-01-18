Кейт Миддлтон надела старый пиджак на конференцию и вызвала споры у зрителей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась в эфире онлайн-конференции в старой одежде. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе видео-звонка Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям обсудили с медиками важность заботы о психическом здоровье их коллег, борющихся с пандемией коронавируса. Основываясь на собственном опыте принц Уильям признался, что его предыдущая работа в качестве пилота санитарной авиации регулярно влияла на его «семейную жизнь». В связи с этим пара высказала беспокойство за специалистов, которым каждый день приходится видеть «так много горя, печали и смертей».

Для общения с врачами Миддлтон выбрала классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ. Известно, что в том же самом блейзере бренда Smythe герцогиня появлялась во время публичного выступления в Эссексе в 2018 году.

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Внешний вид жены принца вызвал споры среди зрителей трансляции. «Я считаю, что ее "идеальность" попросту скучна. Она выглядит как женщина среднего класса, ничего интересного. Слишком много ей уделяется внимания», «Ее называют английской розой, но я впервые вижу розу из пластика и ботокса», «Она что, беременна? Такое ощущение, что ее вырвет в любую минуту», — критиковали одни.

«Прекрасная, уважаемая пара», «Когда Кейт появляется на экране, любая ситуация воспринимается намного легче», «Какое счастье снова вас видеть. С Новым годом!» — радовались видеообращению другие.

Это не первый раз, когда герцогиня Кембриджская попадает на камеру в старом наряде. В декабре 2020 года папарацци запечатлели жену принца Уильяма в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета вовремя двухдневного королевского тура в Кардифф, Уэльс.