Расстегнутая рубашка и прическа Меган Маркл напомнили фанатам о ее прошлом

Наряд Герцогини Сассекской Меган во время публичной конференции в Zoom привлек внимание фанатов. На соответствующую дискуссию в соцсетях обратили внимание Daily Mail.

Принц Гарри вместе со своей женой приняли участие в онлайн-конференции, организованной поэтической группой Get Lit в честь Месяца черной истории (Black History Month), который ежегодно отмечается в феврале в США и Канаде. В этот период проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством и расизмом.

Так, Маркл появилась на видео с распущенными волосами и в светлой рубашке, несколько пуговиц которой были расстегнуты. Поклонники вспомнили об актерском прошлом герцогини и принялись обсуждать ее внешний вид в Twitter. «В этом образе чувствуется мощная энергия Рэйчел Зейн, я здесь ради этого», «У Меган такая объемная прическа! Завидую», «Возвращение! Мне это нравится», «У нее такие густые волосы!» — высказывались они.

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Отмечается, что до вступления в брак Меган Маркл снималась в сериале «Форс-мажоры», где сыграла роль Рэйчел Зейн. Героиня часто появлялась на кадрах в аналогичном наряде.

В декабре 2020 года модель показала новую стрижку и напомнила фанатам героиню сериала из 90-х. Крисси Тайген добавила к темно-русым волосам светлые пряди, отстригла их общую длину до уровня плеч, а также сделала челку, обрамляющую лицо. Поклонники модели принялись сравнивать ее с Рейчел Грин из сериала «Друзья», который был особенно популярен в 90-х годах.