Лидеры НАТО пообщаются с Байденом о России

Лидеры 30 государств НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Россией перед его переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, НАТО подтвердит свою политику в отношении Москвы, основанную на диалоге и сдерживании.

Кроме того, Столтенберг пообещал продолжить стремление к диалогу с Россией. «Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», — отметил глава альянса.

Ранее в июне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден поедет в Женеву на встречу с Путиным «при полной поддержке и солидарности ото всех союзников по НАТО».

Саммит лидеров России и США пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие Путина и Байдена станет первым с момента вступления американского президента в должность. Поездка Путина в Женеву окажется первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.