Генсек НАТО потребовал продления антироссийских санкций

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении военного потенциала Россией, что вынуждает альянс принимать ответные меры и укреплять оборону, сообщает телеканал CNBC.

По его словам, альянс будет наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия российской агрессии, но не для того, чтобы «отражать то, что делает Москва».

«Подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойным подходом, — ведем диалог и укрепляем оборону. Мы сейчас осуществили самое крупное усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать ее укреплять с высокой степенью готовности, большим количеством войск и увеличением инвестиций в нашу оборону», — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, антироссийские санкции следует продлить. К тому же администрация Байдена пообещала занять более жесткую позицию в отношении России, чем Трамп. «Санкции важны и должны продолжаться наряду с большей поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия», — отметил он. Столтенберг назвал самым важным достижением последнего времени — «то, что впервые в истории НАТО у нас есть боеспособные войска в восточной части альянса. Новые боевые группы дислоцируются в странах Балтии и Польше, мы утроили свои численность и боеготовность».

В НАТО также заявили, что в новой стратегической концепции НАТО Россия перестанет определяться как «конструктивный партнер». Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Прошлая редакция документа была принята в 2010 году. С тех пор Россия перестала соответствовать этому определению.