НАТО предупредило о слежке за российскими войсками на границе с Украиной

Кроме выработки новой стратегии НАТО, на саммите 14 июня в Брюсселе, в котором примут участие лидеры всех 30 стран-участниц, обсудят вопрос Украины. По заявлению Байдена, НАТО станет отслеживание российские войска вдоль украинских границ, написано в размещенном на сайте Белого дома США заявлении.

«(Будут обсуждаться) военные концепции и стратегии, которые укрепят позиции НАТО в области сдерживания и обороны для противодействия угрозам со стороны России и других стран. НАТО также продолжит следить за развертыванием российских войск на Украине и вокруг нее», — говорится в документе.

Украина неоднократно заявляла о готовности вступить в НАТО и даже призывала на помощь Польшу и Литву, но в альянсе четко заявили, соблюдение какого условия позволит Украине вступить в НАТО — решение всех территориальные конфликты с Россией, так как в противном случае альянсу будет угрожать военный конфликт с Москвой.

Ранее Россия не раз заявляла о возросшей активности НАТО у западных границ. Расширение инициатив альянс называет «сдерживанием российской агрессии». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. НАТО при этом заявило , что главной задачей на грядущем саммите станет выработка стратегии, направленной на снижение российской агрессии.