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Глава Минобороны Британии обеспокоился из-за военных кораблей России

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Бен Уоллес
Бен Уоллес
Фото: Leon Neal / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обеспокоился из-за повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию «противником, который представляет угрозу номер один». Об этом он заявил изданию Telegraph.

По словам министра, Великобритания пробовала деэскалацию и другие методы. «Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — отметил он.

Уоллес также подчеркнул, что в конце 2020 года Ирландском море была замечена российская подлодка, и заметил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже «очень, очень давно».

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что Россия остается главной угрозой европейской безопасности. В плане масштабной модернизации британских вооруженных сил говорится, что Россия продолжает быть главной ядерной, обычной военной и гибридной угрозой для Европы. Также указывалась способность российских войск наносить высокоточные удары с помощью интегрированных систем противовоздушной обороны, таким образом «лишая Великобританию и ее союзников свободы действий».

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