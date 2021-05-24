Названа новая угроза нацбезопасности России

Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

Он указал на резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий. Так, общее количество киберпреступлений за год достигло 510,3 тысячи.

Некрасов посетовал на то, что уровень раскрываемости подобных преступлений не превышает 25 процентов.

8 марта газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США в ближайшие три недели предпримут ряд кибератак на российские сети. По данным издания, удары по России, которые будут скрытыми от остального мира, являются ответом на взлом американских федеральных сетей в декабре прошлого года. Кроме того, кибератаки будут сопровождаться «экономическими санкциями», говорится в статье. Позднее в Кремле заявили, что просочившаяся в СМИ информация является «поводом для крайней обеспокоенности».

В феврале стало известно, что хакеры и киберпреступность вошли в пятерку главных страхов россиян во время пандемии коронавируса, наравне с потерей работы, вероятностью заболеть и возможной утратой гражданских свобод.