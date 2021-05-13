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Кремль оценил предложение Байдена бороться с кибератаками

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль считает позитивным сигналом предложение президента США Джо Байдена о создании международной системы борьбы с киберпреступностью и выработке единых правил в этом вопросе. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что совместное противодействие кибератакам первым инициировал российский лидер Владимир Путин. Это произошло достаточно давно, однако не получило должной реакции с американской стороны. «Сейчас мы видим определенное проявление взаимности. Это позитивный сигнал», — оценил Песков.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут бороться с вирусами-вымогателями и намерены добиться координации усилий мирового сообщества в этом вопросе. Глава американского государства предложил коллеге Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности.

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