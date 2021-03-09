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Кремль обеспокоился из-за данных о кибератаках на Россию

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Данные СМИ о готовящихся в США кибератаках на внутренние системы российских властей являются поводом для крайней обеспокоенности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 марта.

«Это тревожная информация. Достаточно авторитетное американское издание допускает и анонсирует возможность таких кибератак», — сказал он, комментируя публикацию в газете The New York Times.

Песков напомнил, что российская сторона никогда не имела отношения к любым проявлениям «подобной киберпреступности и кибертерроризма».

8 марта газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США в ближайшие три недели предпримут ряд кибератак на российские сети. По данным издания, удары по России, которые будут скрытыми от остального мира, являются ответом на взлом американских федеральных сетей в декабре прошлого года.

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