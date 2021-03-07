Вашингтон решил бороться с атаковавшими ПО Microsoft хакерами

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты реагирования на взлом сетей компаний и предприятий через программное обеспечение (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. О предлагаемых Вашингтоном мерах по борьбе с хакерами пишет газета The Washington Post.

По словам американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, Белый дом уже решил работать над созданием экстренной кибергруппы из различных ведомств, чтобы определить масштаб атаки из-за уязвимости. Собеседники издания подчеркнули, что с этой целью они проведут встречу в течение недели.

По ее итогам власти США объявят о создании Единой координационной группы, которая и займется изучением последствий кибератаки хакеров, подчеркнул источник. По его словам, эта группа также укажет, какие действия необходимо предпринять для уменьшения ущерба и предотвращения подобных проблем в будущем.

Отмечается, что Microsoft находится в контакте с администрацией Байдена и правительственными ведомствами по вопросу обеспечения безопасности компаний, которые потенциально могли пострадать от действий хакеров.

Ранее сообщалось, что из-за уязвимости, обнаруженной в ПО Microsoft, миру предрекли глобальный кризис. По неофициальное оценке, десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников, причем некоторые могли не заметить этих действий злоумышленников.